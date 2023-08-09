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Çorum Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez uygulanan “Her Yerde Spor” etkinliğinde minikler futbol turnuvasının açılışı da gerçekleşti. Eski Belediye binası önünde toplanan minik futbolcular antrenörler eşliğinde Kadeş Meydanı’na yürüyüş yaptı. Burada Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile bir araya gelen minik futbolcular “Her Yerde Spor” etkinliği için kurulan spor alanlarında doya doya spor yaparak 16 Ağustos’ta 35 takımın katılımı ile başlayacak olan minikler futbol turnuvasının açılışı yapıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da yer aldığı spor etkinliklerinde minik futbolcular gönüllerince eğlenirken, Başkan Aşgın, minik futbolculara turnuva boyunca destek vereceğini söyledi.

Çorum Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını belirten Başkan Aşgın, “Belediyemiz ve ASKF ile geleneksel olarak düzenlediğimiz Mahallelerarası minikler futbol turnuvası 16 Ağustos’ta başlayacak. Belediye olarak biz minik sporcularımızın her zaman yanındayız. Kazanan ve kaybeden de ziyade gönüllerin bir araya geldiği eğlenceli bir turnuva olmasını temenni ediyorum. Şimdiden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ise Başkan Aşgın’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Belediye’nin her zaman yanlarında olduğuna vurgu yapan Arıcı, geleneksel hale gelen bu turnuvada da belediyenin gereken desteği yaptığını belirtti.