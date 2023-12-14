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MKE Ankargücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç sonunda Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve bir grup yöneticinin saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler adına Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum futbol hakemlerini ziyaret etti.

Başkan Aşgın ve beraberindekileri İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, TFFHGD Başkanı Ahmet Ecevit ve futbol hakemleri karşıladı.

Halil Umut Meler’e yapılan saldırının Türk futboluna yapıldığını dikkat çeken Aşgın, geçmiş olsun dileklerini iletti. Hakemlerin zor bir mesleği icra ettiğinin de altını çizen Aşgın, 19 Aralık’ta yeniden başlayacak olan lig maçlarında hakemlere başarı dileklerinde bulundu.

