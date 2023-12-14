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Gençlik yıllarında basketbol oynadığını her fırsatta dile getiren ve basketbol branşına özel bir ilgisi olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın önceki gün katıldığı Büyük Erkekler Basketbol Ligi maçında basketbol camiasına müjdeli haber verdi. Basketbolcularla yaptığı özel maçın ardından sporcularla ve teknik heyet ile koyu bir basketbol sohbeti gerçekleştiren Başkan Aşgın, sporcuların ve teknik heyetin taleplerini dinledi. Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık’ın yaklaşık 20 yıldır Çorum’un bölgesel ligde mücadele eden bir basketbol takımı olmadığını belirtmesinin ardından Başkan Aşgın bu eksikliği gidermek adına en kısa sürede düğmeye basacaklarını söyledi.

Çorum Belediyesi Spor Kulübü adı altında ve tamamı Çorumlu sporculardan oluşan bir basketbol takımın kurulması yönünde yardımcılarına talimat veren Başkan Aşgın, “ En kısa sürede takımı kurup Bölgesel Lig’e başvurumuzu yapalım. Her branşta önemli işlere imza atan Çorum’umuzun basketbol branşında olmaması büyük ayıptır. Buradan sizlere müjdeyi veriyorum en kısa sürede tamamı Çorumlu sporculardan oluşan bir takım kurup 20 yıl önce olduğu gibi Bölgesel Lig’de yine mücadele edeceğiz” dedi.

Müjdeli haberin ardından basketbola gönül veren sporcular Başkan Aşgın’a teşekkür ederek forma hediye ettiler.