20-26 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, grekoromen stil 60 kiloda milli mayo ile Türkiye’yi temsil eden ve finalde Azeri Nihad Guluzade’yi hem de kırık parmakla 2-1 yenerek şampiyon olan Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Mert İlbar, Çorum Belediyesi tarafından altınla ödüllendirildi.

Memleketi Sungurlu’da davul zurna ile karşılanan Mert İlbars için Çorum’da da bir tören düzenlendi. Belediye birası önünde düzenlenen törende Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, şampiyon güreşçiyi çiçekle karşıladı. Törene, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, antrenörler Çelebi Bayır ve Bülent Tuzcu ile İlbars’ın ailesi ve bazı güreşçiler katıldı.

Belediye Başkanı Aşgın’ın makamında devam eden törende Aşgın, Avrupa şampiyonu olan Mert İlbars’ı 5 adet cumhuriyet altını ile ödüllendirirken, “Milli sporcumuzun ailesini ve antrenörlerini tebrik ederiz. Antrenörümüz Çelebi Bayır hocamız Mert İlbars gibi birçok sporcumuzu güreş camiasına kazandıran, şampiyonlar yetiştiren bir hocamız. Kendisini tebrik ediyorum. Sporcularımıza bundan sonraki şampiyonalarda başarı diliyoruz” şeklinde konuştu.

Aşgın, Çorum, Dünya çapında güreşçiler yetiştiren, yiğidin harman olduğu bir ildir” ifadelerini de kullandı.

AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Öte yandan, yetiştirdiği şampiyon güreşçilerle Türk sporuna büyük katkılarda bulunan antrenör Çelebi Bayır, Belediye Başkanı Aşgın’a güreş sporuna verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Avrupa şampiyonluğunu kazanan Mert İlbars ise, İstiklal marşımızı tüm Dünyaya dinlettiği için mutlu olduğunu ifade ederek, kendisine destek olan herkese teşekkür etti. İlbars, bundan sonra da milli mayo ile Türkiye’ye madalya kazandırmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.