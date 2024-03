Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Devlet Tiyatro Salonu’nda dün akşam düzenlenen proje tanıtım toplantısında yaptığı sunumda, seçimin önce gönüllerde kazanıldığını, 5 yıllık ilk döneminde insanların gönlünü kazanmaya gayret ettiğini ve yeni dönem projeleri ile de Çorum Yüzyılı’nın ilk adımını attıklarını vurguladı.

Programa Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı hemşehrimiz Mehmet Sarı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, BBP İl Başkanı Ömer Yandım, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, önceki dönem Çorum Milletvekilleri Murat Yıldırım, Erol Kavuncu, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Esnaf Odası başkan ve yöneticileri, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, AK Parti İl, İlçe, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye birim amirleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yüzlerce vatandaş katıldı.

5 yıldır görünür belediyeciliği, hizmet belediyeciliği, eser belediyeciliği yapmanın gururunu yaşadığını belirten Aşgın, halkın verdiği emanete halel getirmeden, gece gündüz çalışarak, gerçek belediyeciliğin en güzel örneklerini verdiklerini kaydetti. Türkiye'nin 6 Şubat'ta 11 ilin etkilendiği büyük bir deprem felaketi yaşadığını hatırlatan Belediye Başkanı Aşgın, yeni dönemde özellikle kentsel dönüşüm ve kent estetiği konusuna ağırlık vereceğini, projelerin çoğunluğunun kadın ve gençlere yönelik olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı 41 projenin detaylarını tek tek katılımcılarla paylaştı. Buna göre Belediye Başkanı Aşgın projelerle ilgili şu bilgileri açıkladı:

1. KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ: Son yıllarda yaptığımız çalışmalarla adeta bir kültür ve sanat şehri haline gelen Çorum’umuza modern bir kongre ve kültür merkezi inşa edeceğiz. Yeni Şehir diye adlandırdığımız Eski Çimento Arazisi üzerinde yükselecek bu çok amaçlı merkezimiz dünya standartlarında teknolojik altyapısı ve özgün mimarisi ile ülkemizin en önemli kongre ve kültür merkezlerinden biri olacak.

Fuarlar, sergiler, müzikaller, tiyatrolar, konserler ve film galaları gibi her türlü bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kongre ve Kültür Merkezimizde kütüphane, konservatuvar, oda tiyatrosu, özel toplantı salonları, seminer salonları, cep sineması, çok amaçlı salon ve restoran da yer alacak.

2. MELİKGAZİ YAŞAM VE TİCARET ALANI: Yeni Şehir’de gastronomi ve rekreasyona dayalı yeni yaşam ve ticaret alanı oluşturacağız. İnşa edeceğimiz gösteri havuzunun etrafında şekillenecek bu yeni yaşam alanında her yaştan vatandaşımızın istifadesine sunacağımız alışveriş merkezi, süs havuzu, gastronomi merkezi, sinema salonları, kafeteryalar, spor merkezi, çocuk oyun alanları yer alacak.

3. KENTSEL DÖNÜŞÜM VE SOSYAL KONUT PROJELERİ: Dirençli şehirler vizyonumuz gereği şehrimizin eski yapı stoğunun yoğun olduğu bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız. Vatandaş-özel sektör iş birliğinin teşvik edeceğiz. Gerektiğinde Çorum Belediyesi olarak inisiyatif alarak depreme dayanaklı konutlar inşa edilmesi önceliğimiz olacak. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Birimi oluşturacağız.

4. BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ: Farklı yaş gruplarını ve farklı birikime sahip gençlerimizi bilimle buluşturacağız. Bilimi eğlenceli ve ilgi çekici bir deneyime dönüştürerek bilimsel çalışmayı genele yayacağız. Gençlerimiz, bilim ve teknolojiye daha kolay erişecek, deneysel ve uygulamalı etkinlikler gerçekleştirecek. Bu sayede, şehrimizde ikamet eden gençlerimizin bilimsel ve teknolojik gelişmelere olan ilgisini artıracak, Türkiye'nin gelecekteki başarılı beyinlerini, Selçuk Bayraktar’larını, Alper Gezeravcı’larını yetiştireceğiz.

Bilim ve Teknoloji Merkezimiz planetaryum, doğa bilimleri atölyesi, matematik atölyesi, astronomi, havacılık ve uzay atölyesi, tarım teknolojileri atölyesi, deneyap atölyeleri (robotik kodlama, elektronik programlama, siber yazılım, yapay zeka vs), laboratuvarlar ve sergi alanlarından oluşacak.

Bilim ve Teknoloji Merkezimiz yapılana kadar TÜBİTAK ve T3 Vakfı ile işbirliği yaparak 2024 yılı içerisinde Turgut Özal İş Merkezinde bilim merkezi atölyelerini faaliyete geçireceğiz.

5. KREŞ ve GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ: İş-yaşam dengesini dikkate alınarak Kreş ve Gündüz bakım evlerimizi ilk etapta şehrimizin farklı bölgelerinde inşa edeceğiz. Kreş ve gündüz bakım evleri ile yavrularımızın fiziksel, zihinsel, sosyal, ahlaki, duygusal ve öz bakım becerilerini geliştirmek için tüm koşulları sağlayacağız. Projelerini ve ihale dosyasını hazırladık. İlk etapta 3 farklı bölgede yapacağız.

6. AİLE YAŞAM MERKEZLERİ: Aile bireylerinin beraber zaman geçirebildikleri Ailelerimiz Çocuklarıyla Güzel Vakit Geçirecek. Fitness ve Spor Salonları, Yetişkin-Çocuk Oyun Alanları, Geleneksel Çocuk Oyun Alanları, Hobi Atölyeleri Duvar Tenisi, Kabin Sineması ve diğer birimleri içeren Aile Yaşam Merkezleri kuracağız.

7. ESTETİK ŞEHİR ÇORUM PROJELERİ

7/1 ŞEHİR MERKEZİ CEPHE SAĞLIKLAŞTIRMA: Belediyecilik vizyonumuz gereği, şehir estetiğinin öne çıkması ve silüetinin güzelleşmesi için ilk dönemimizde olduğu gibi yeni dönemimizde de güçlü adımlar atacağız. Şehir merkezinde yer alan binaların dış cepheleri ve tabelaların bir standarda kavuşturulması ve görüntü kirliliği oluşturan unsurların bertaraf edilmesi ile şehir merkezimiz Çorum’a yakışır bir görünüm kazanacak. (Gazi ve İnönü Caddelerinde Recep Tayyip Erdoğan Caddesi Kavşağından Eski Emniyet Müdürlüğüne kadar olan kısım)

7/2 KÜLTÜR YOLU CEPHE SAĞLIKLAŞTIRMA: Kültürel kimliğin korunması, estetik sokak mimarisinin ortaya çıkarılması, tarihi kültür yolunun günümüze taşınması için Tarihi Kültür Yolu projemizin ilk aşamasını Şeyh Eyüp Sokak’ta tamamlamıştık. Yeni dönemimizde tarihi yoldaki 46 yapının cephe sağlıklaştırmasını yaparak tarihi kent kimliğine uygun bir görünüme kavuşturacağız.

7/3 ÇÖPLÜ ARASTASI CEPHE SAĞLIKLAŞTIRMASI 3. VE 4. ETAP: Şehrin tarihine not düşecek önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Yıllardır gündemden hiç düşmeyen ve bir adım atılamayan tarihi arastanın çehresini değiştirdik. İlk iki etapta çalışmaları başarıyla tamamladık. Yeni dönemimizde de arastada cephe sağlıklaştırma çalışmalarımız büyük bir hızla devam edecek. Altyapı ve üstyapısıyla Arastayı tarihi dokuya uygun olarak Çorum’umuza yakışır hale getireceğiz. (3. Etap: 101 Parsel, 4. Etap: 248 Parsel, toplam 349 ayrı parsel)

7/4 ŞEHİR GİRİŞLERİ DÜZENLEME VE İYİLEŞTİRME: Şehir girişlerindeki görüntü kirliliğini, yapacağımız cephe iyileştirmeler ve düzenlemeler ile ortadan kaldırıp şehir girişlerini Çorum’a yakışır hale getireceğiz. (Kent mobilyaları, peyzaj çalışmaları, cephe sağlıklaştırma vs.)

8. İKİZ KONAKLAR RESTORASYONU: Çorum’un tarihi değerlerini gün yüzüne çıkararak şehrimizin turizm potansiyelini artırmaya yönelik adımlar atıyoruz.

Tarihi Kültür Yolumuzun önemli yapılarından biri olan ve uzun yıllardan beri virane halde bulunan İkiz Konakları Belediyemize kazandırdık. Şehrin geleneksel yapı mimarisine uygun olarak restorasyonunu yapıp butik otel olarak hizmete açacağız. Bu tarihi yapı ile şehrin turizmine ve tanıtımına önemli katkılar sağlayacağız. (20 yatak kapasiteli)

9. GÜPÜR HAMAMI RESTORASYONU: Tarihi Şehir Meydanımızın kayıp mirası olan Güpür Hamamını restore ederek şehir yaşamına kazandıracağız. Ulucami külliyesinin en önemli parçalarından biri olan Güpür Hamamı, yaklaşık 40 yıldır kaderine terk edilmiş bir halde idi. Tarihi Şehir Meydanımızı planlarken sadece peyzaj alanları oluşturulması değil aynı zamanda tarihi yapıların da ayağa kaldırılmasını benimsedik. Güpür Hamamını maliklerinden satın alarak Belediyemize kazandırdık. Bundan sonraki süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığımızla restorasyon sürecini tamamlayacağız. Burayı Tarihi Şehir Meydanının ruhuna uygun bir mekân olarak düzenleyeceğiz.

10. TARİHİ ÇORUM MEYDANI 2. ETAP: Çorum’umuzu şehircilik anlamında asli kimliğine kavuşturmak için çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Bunlardan en önemlisi Tarihi Çorum Meydanı Projesi idi. Eskiciler Arastası ile başladığımız, Saat Kulesine bakan dükkanların cephelerini yenilediğimiz meydan projemizde son olarak 14.500 m2’lik bir meydanı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk.

Yeni dönemizde bu projenin ikinci etabını da tamamlayacağız. 15 Temmuz Hürriyet Parkı’nı yenileyeceğiz. Velipaşa Hanı ve Ulucami güneybatısındaki dükkanları yıkıp hem hanı hem de camimizi tüm ihtişamıyla ortaya çıkaracağız. (Sosyal Tesis, Taksi Durağı, Bebek Bakım Odası, Umumi Tuvalet, Kent Mobilyaları)

11. KALE İÇİ TARİHİ YAŞAM ALANI VE RESTORASYONU: Yaklaşık 1.100 yıllık geçmişi ile şehrimizin en eski yerleşim alanı olan tarihi kaleyi ayağa kaldırıyoruz. Bu çerçevede kamulaştırılması tamamlaman kale içinde, tarihi özelliği bulunmayan 39 yapıyı yıktık. Tescilli 3 kültürel varlığı koruduk. Dökülmekte olan kalenin bedenlerinin (sur) restorasyonuna devam ediyoruz.

Kale’yi yeniden şehir hayatına ve turizme kazandıracağımız Kale İçi Projemizde hediyelik eşya satışı, kale müzesi, oyuncak müzesi, butik otel, kale kahvesi, çok amaçlı salon ve yöresel lezzetler restoranı yer alacak.

12. ÇORUM KONAĞI: Ulucami güneyinde Tarihi Çorum Meydanı’na bakan alanda bulunan Noter binasını yıkarak tarihi Çorum mimarisine özgü bir konak olan eski hükümet konağını yeniden inşa edeceğiz. İçerisinde sosyal alanlar, ticarethaneler ve emeklilerimizin yararlanabileceği bir lokalin yer aldığı bu konak, görüntüsü ve fonksiyonu ile Tarihi Çorum Meydanının müstesna bir parçası olacak.

13. TAŞHAN EDEBİYAT MÜZESİ: Köklü bir kültüre sahip şehrimiz, yazın dünyası için de önemli eserlere konu olmuştur. Tarihte pek çok yazar ve şair hayatlarının bir bölümünü Çorum’da geçirmiştir. Yazdıkları eserlerle Türk edebiyatına büyük katkılar sağlayan ünlü edebiyatçılarla birlikte Çorumlu yazarların eserlerinin de yer alacağı bir edebiyat müzesi kuracağız.

Güncel estetik ve edebiyat ile ilgili yapıtlarla birlikte çeşitli kültürel faaliyetlerin icra edilebileceği bir alanında bulunacağı müstesna binamız şehrimizin tarihsel - kültürel birikimini de yansıtacaktır. (Bedri Rahmi Eyüpoğlu- Şair ve Ressam) (Refik Halit Karay - Yazar) (Kemal Tahir - Yazar) (Abidin Dino - Yazar ve Ressam) (Refi’i Cevat Ulunay - Yazar)

14. BETON BORU ÜRETİM TESİSİ: Beton parke üretim tesisimizin yanına şehrimizin altyapı yatırımlarında kullanacağımız beton boru ihtiyacını karşılamak üzere üretim tesisi kuracağız. Bu tesis sayesinde yağmur suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarını hem daha hızlı hale getirecek hem de Belediyemiz bütçesine önemli katkılar sağlamış olacağız.

15. KEDİ KÖPEK YAŞ MAMA ÜRETİM TESİSİ: Yeni dönemimizde de can dostlarımızı unutmayacağız. Belediyemiz sahipsiz hayvan bakım evindeki can dostlarımız başta olmak üzere evcil hayvanlar için kaliteli ve yüksek proteinli mamalar üretecek. Hayvan Dostu Şehir anlayışımız gereği sıfır atık vizyonumuza uygun olarak mezbahamızdaki atıkları değerlendirerek ürettiğimiz bu mamalarla şehrimizdeki can dostlarımızı besleyeceğiz. Talep edilmesi halinde de Türkiye’nin dört bir yanına satışını yapacağız. Büyük oranda ithal edilen kedi köpek mamasını kendimiz üreterek hem şehir hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış olacağız.

16. SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI DOĞAL YAŞAM ALANI: Valiliğimizin Başkanlığında Birlik Kuruldu İl Merkezi, 13 ilçe, 2 Belde, Özel İdare, İl Genelinde 4 Bölge; Merkez, Osmancık, Sungurlu, İskilip’te proje kapsamında sahipsiz hayvanlar için doğal yaşam alanı kurulacak.

17. GENÇ PARK: Akşemseddin ile İskilip Caddelerinin kesişiminde yaklaşık 20.000m2 alanda gençlerimizin kendilerini özel hissedecekleri, sosyalleşecekleri, günlük çalışma, dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını giderebilecekleri sosyal yaşam alanları oluşturacağız.

Gençlik temalı inşa edeceğimiz bu park, şenlik ve gösteri alanı (4.000 m2), otoparkı, süs havuzu ve yeşil dokusu ile gençlerimizin en gözde mekânlarından biri olacak.

18. ŞEHİR ORMANLARI (Nadık, Gülabibey): Kişi başına 16 metrekareyi aşan yeşil alanı ile Türkiye’nin en yeşil şehirlerinden biri olan Çorum’umuza iki yeni şehir ormanı kazandıracağız. Hemşehrilerimizin yürüyüş ve piknik yapabilecekleri şehir ormanlarımızı özelikli ağaçlar (Ihlamur, İğde, Akasya, Badem, Çam…) ile donatacağız.

19. TEMATİK PARKLAR: Her yaştan hemşehrimizin keyifli vakit geçirebilecekleri, macera parkı, arkeoloji parkı, survivor parkı ve trafik eğitim parkı konularını içeren tematik parklar inşa edeceğiz.

Şehrimizin muhtelif bölgelerinde yapacağımız tematik parklarda hemşehrilerimiz hem eğlenme hem de öğrenme imkânı bulacak. (Bahabey Çamlığı ve Çimento Fabrikası Arazisi)

20. KAPALI PARK VE OYUN ALANI: Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın mevsim şartlarından etkilenmeksizin 12 ay boyunca rahatça oyun oynayabilecekleri, güvenli bir şekilde vakit geçirebilecekleri kapalı oyun alanları oluşturacağız.

21. GEZİCİÇOCUK OYUN EVİ: Çocuk ve Ebeveyn Dostu bir şehir vizyonuyla eğlenceyi çocuklarımızın ayağına götüreceğiz. Bu amaçla dizayn edeceğimiz Gezici Etkinlik Evimiz yavrularımızın kaliteli zaman geçirmesine, sosyalleşmesine, özgüven kazanmasına katkı sağlayacaktır. (Bilye (cıncık), Çember Çevirme, Okkel, Gazoz Kapağı Oyunu, İp Atlama, Çelik Çomak)

22. BARAJ ETRAFI REKREASYONU 2. ETAP: Çorum Barajı etrafında yaptığımız çevre düzenlemeleri ve piknik alanları hemşehrilerimizden büyük ilgi gördü. Fidanlığımıza yaptığımız lavanta bahçesi hem vakit geçirmek hem de anı fotoğrafı çektirmek için en çok tercih edilen alanlardan biri oldu.

Yeni dönemimizde de baraj etrafında gezinti ve dinlenme alanlarını artıracağız. Şehir ortamından uzaklaşarak doğa, su ve yeşil ile vakit geçirmek isteyen hemşehrilerimiz için ferah bir alan oluşturacağız. Yürüyüş ve Bisiklet Yolları: 4000 Metre (Zipline,Seyir Terası, Kameriye, Mangal Ocakları, Yağmurdan Korunma Alanları, Peyzaj Çalışmaları)

23. ÇOK KATLI OTOPARK VE BÖLGE OTOPARKLARI: Şehir içi trafiğini rahatlatmak için yeni dönemizde de güçlü adımlar atacağız. Bu çalışmalarımızdan biri katlı otopark projemiz olacak. Kunduzhan Tabakhane Camisi civarında bulunan yaklaşık 2.500 metrekarelik bir alanda 250 araçlık çok katlı otopark inşa edeceğiz. Otoparkın alt katlarında çeşitli faaliyet alanlarında bulunulmak üzere işyerleri de yer alacak. Şehrimizin ihtiyaç duyulan diğer bölgelerinde de yeraltı ve yerüstü otoparklar yapacağız.

24. TERAS BAHÇE: Yüzüncü Yıl Millet Bahçesi bitişiğinde Atatürk Spor Salonu önünde bulunan 8.675 m2 alana 206 araç kapasiteli yeraltı otoparkı ve üzerine 850 m2 kullanım alanı olan kafeterya yapacağız.

25. TOPLU TAŞIMA SİSTEMİNİN OPTİMİZASYONU (METROBÜS): Şehrin doğu batı ekseninde trafiği rahatlatacak ve toplu taşımaya yeni bir seviye katacak metrobüs sistemini kuracağız. Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü ile Hastane-Stadyum-Terminal bölgesine mevcut otobüslerimizin yerine sadece birkaç büyükşehirde kullanılan metrobüs ile ana arter ulaşımı sağlayacağız. Ana artere bağlı tali güzergahlardan otobüslerle metrobüs hattını entegre edeceğiz. Transfer noktalarında hemşehrilerimiz ilave ücret ödemeksizin konforlu ulaşımın keyfine varacak.

26. YENİ CADDELER, YOL PROJELERİ, RİNG HATTI: Sürekli gelişen, büyüyen şehrimizde yeni yerleşim yerleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni cadde, yol ve ring hatları yaparak ulaşım altyapımızı daha da geliştireceğiz.

Şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak şehir çeperlerinde ring yolları yapacağız. Mevcut yolları imar planına uygun olarak genişleterek, araç trafiğinde akıcılığı sağlayacağız.

27. ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI: Yerli ve milli aracımız TOGG başta olmak üzere elektrikli araç kullanımını teşvik etmek için elektrikli araç şarj istasyonlarını yaygınlaştıracağız.

28. İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ: Şehrimizin ihtiyacı olan ileri biyolojik arıtma tesisini mevcut atıksu arıtma tesisimizin yanına yapacağız. Tesisimizin proje ve ÇED raporlarını tamamladık. Projemizin AB hibe projeleri kapsamında yapılması için gerekli başvurularımız yapılmıştır.

29. YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

29/1 GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES); Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiyor, ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağlıyoruz. Rüzgâr Enerjisi Santrali, Biyokütle Tesisi ve Eskice’de kurduğumuz Güneş Enerjisi Santrali ile tükettiğimiz enerjinin yüzde 103.2’sini karşılıyoruz. Bu oranı daha da yukarıya çıkarmak için yeni dönemimizde güneş enerjisi santrallerini artıracağız. Konaklı mevkii Belediye Pompa istasyonu arazisini saatlik 1.25 Mw/h kapasiteli GES için tahsis ettik.

29/2 HİDROELEKTRİK SANTRALİ (HES): Yenilebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretmeyi yeni dönemimizde de sürdüreceğiz. RES, GES ve Biyokütle Enerji Santraline bir de Hidroelektrik Santrali ilave edeceğiz. Özellikle şehrimizin içme suyu ihtiyacını büyük oranda karşılayan Koçhisar İsale Hattında ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini üretmek amacıyla bu hat üzerinde inşa edeceğimiz 1.1 MW/h kapasiteli HES ile elektrik maliyetimizi düşüreceğiz.

30. ATIKTAN DÖNÜŞÜME SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİR: Sıfır Atık vizyonumuz gereği çöp konteynırlarında akıllı atık yönetim sistemimimizi gerçekleştireceğiz. Yerleştireceğimiz sensörlerle sadece dolu konteynırlardan atıkları alacağız. Bu sayede hem zamandan hem işgücünden hem de yakıttan tasarruf edeceğiz. 1.Sınıf Atık Getirme Merkezimizde geri dönüşümü esas alan atölyeler oluşturacağız. Öğrencilerimizin geri dönüşüm konusundaki uygulamalara aktif olarak katılımlarını sağlayacağız. Çağımızın hızla yükselen ihtiyaçlarından 3D yazıcılar için filament üretimi yapacağız.

31. DAİMİ SEBZE MEYVE VE BALIK PAZARI: Hemşehrilerimizin haftanın her günü taze sebze-meyve ve balık satın alabileceği daimi bir pazar oluşturacağız. Şehrin muhtelif yerlerinde dağınık halde bulunan balık satış noktalarını burada birleştireceğiz. (Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde toplu ulaşım merkezine yakın yerde)

32. SEMT PAZARLARININ ÜZERİNİN KAPATILMASI; Cumartesi ve Pazartesi Pazarı başta olmak üzere Semt Pazarlarımızın üzerini kapatacağız. Hemşehrilerimizin ve pazarcı esnafımızın olumsuz hava şartlarından etkilenmeden güvenli bir şekilde alışveriş yapmasını sağlayacağız.

33. MİLLET BAHÇESİ CAMİSİ: Türkiye’nin en güzel Millet Bahçesi içerisinde bu güzelliğe yaraşır bir ibadethane inşa edeceğiz. Bölgede artan nüfusun doğurduğu ihtiyaca cevap vermek üzere yapacağımız camide Millet Bahçesinin dokusuyla uyumlu özgün bir mimari kullanacağız.

34. YÜZÜNCÜ YIL MİLLET KIRAATHANESİ: Şehrimizin en nadide konumlarından birinde tamamlanmak üzere olan Yüzüncü Yıl Millet Bahçesi içerisinde hemşehrilerimizin kültürel bir atmosferde nitelikli vakit geçirebilecekleri Millet Kıraathanemizi açacağız. (Çocuk Kütüphanesi - Yetişkin Kütüphanesi - Kitap Kafe)

35. SPOR ŞEHRİ ÇORUM

35/1 GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİ: Yiğidin harman olduğu Çorum’da yeni şampiyonlar yetiştirmek için Türkiye’nin en nitelikli güreş eğitim merkezlerinden birinin temelini attık. 66 yatak kapasiteli merkezde güreşçilerimizin ders çalışma ve etüt odaları başta olmak üzere her türlü kişisel gelişim imkânını sağlayacak donatılar yer alacak. Yeni yiğitler, yeni şampiyonlar bu merkezden çıkacak.

35/2 E- SPOR MERKEZİ; Dijitalleşen dünyamızda gençlerin yeni tutkusu olan E Spor, hado, lazer tag, yamaç simülatörü gibi dijital sporları sağlıklı ve güvenilir bir alanda oynayabilmeleri amacıyla bu merkezi inşa ederek gençlerimizin istifadesine sunacağız. Genç Park içerisinde faaliyete geçireceğiz.

35/3 SENTETİK SAHALAR ; Spor Şehri Çorum vizyonumuz doğrultusunda yaptığımız nizami sentetik sahalarına ek olarak 2 tane daha sentetik futbol sahasını şehrimize kazandıracağız.

35/4 ATATÜRK SPOR SALONU’NUN YENİLENMESİ; Şehrimizin simge yapılarından olan ve mülkiyeti belediyemize gecen Atatürk Spor Salonu’nu yenileyerek hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Çevresinde yapacağımız peyzaj çalışmasıyla Spor Temalı Yüzüncü Yıl Millet Bahçesi ile bütünleştireceğiz.

36. YATILI GENÇLİK MERKEZİ: Liselere Geçiş Sınavı’nda başarılı olan öğrenciler arasından belirli sayıda öğrencimizi her yıl yatılı gençlik merkezinde özel eğitime tabi tutacağız. Öğrencilerimizin hem akademik başarılarını artıracak hem de yabancı dil, sportif ve sanatsal yeteneklerinin gelişimlerini sağlayacağız. (25 MART 2024 İlahe tarihi)

37. İLK HARÇLIK BİZDEN; Belediyemizden sosyal yardım alan ailelerimizin üniversiteyi kazanan ve kayıt yaptıran öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere; Önlisans: 3.000 TL, Lisans: 5.000 TL, Yüksek Lisans: 10.000 TL, Doktora: 15.000 TL destek vereceğiz. 2024/2025 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacaktır.

38. ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER LOKALİ: 15 Temmuz Şehitleri Müzesi yanına şehit yakınları ve gazilerimiz için müstakil lokal inşa edeceğiz. Şehitlik, Şehitler Yolu, Şehitlik Parkı ve 15 Temmuz Şehitler Müzemiz ile birlikte şehit yakınlarımız ve gazilerimizi bir araya getirecek özel bir mekân planlıyoruz. Ayrıca Koparan Mevki’indeŞehitler Çeşmesi ve Anıtı’nın yapımına katkı vereceğiz.

39. MİLLET BAHÇESİ KADINLAR LOKALİ: Millet Bahçesi içerisinde kadınlar lokali açarak kadınlarımıza özel eğitici ve sosyal etkinlik alanı oluşturacağız. Kadınların sosyal hayata daha aktif bir şekilde katılmalarını sağlayarak, kadınlara özgü bir sosyal tesisi şehrimize kazandırmış olacağız.

40. EMEKLİLER LOKALİ: Güngörmüşler olarak adlandırdığımız yaşlılarımızı yeni dönemimizde de unutmayacağız. Bildiğiniz gibi Güngörmüşler Sosyal Tesisimizi yaşlılarımız için hizmete sunmuştuk. Yeni dönemimizde de emeklilerimiz için bir lokal inşa edeceğiz. Güngörmüşlerimizin anılarını tazeledikleri, dostluklarını pekiştirecekleri, gelecek nesillere tecrübelerini aktaracakları Emekliler Lokalini kısa süre içerisinde tamamlayıp hizmete sunacağız.

41. ENGELSİZ ŞEHİR ÇORUM: Toplu taşıma araçlarında durakları sesli olarak ifade eden bilgilendirme sistemini hayata geçireceğiz. Yoğun kavşaklarda görme engelli vatandaşlarımız için trafik lambaları sesli bilgilendirme sistemini kuracağız. Engelli vatandaşlarımızın ikamet ettiği binaların çevresine engelli araç parkı alanı işaretlemesi yapacağız. Engellilerin bilgiye erişimini artırmak için “Engelsiz Kütüphaneler” açacağız.”

AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet Salih Çıplak ve BBP İl Başkanı Özkan Yandım da konuşmalarında Cumhur İttifakı'nın Çorum Belediye Başkanı adayı Halil İbrahim Aşgın için destek istedi.

Belediye Başkanı Aşgın daha sonra Belediye Meclis Kontenjan ve Üye adayları ile tek tek tokalaşarak fotoğraf çekindi. Program toplu hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile son buldu.