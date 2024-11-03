Vali Ali Çalgan ile birlikte olay yerine giden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ekiplerden bilgi aldı. Olayın saat 14.25 te meydana geldiğini, ihbarın gelmesinin ardından ise tüm itfaiye ekiplerinin 14.30’da olay yerine ulaştığını belirten Başkan Aşgın “Tüm Çorum halkımıza geçmiş olsun” dedi.

Olayın ilk belirlemelere göre doğalgazdan meydana geldiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “İlimizde bugün çok üzücü bir olay yaşandı. Değerlendirmelere göre doğalgazdan meydana geldiği tespit edilen patlamada maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti, 33 hemşerimiz ise yaralandı. Yaralılarımız itfaiye ekiplerimizin de kısa sürede müdahalesi ile mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılarak hastanelere kaldırıldılar. Şu anda ağır yaralı hemşerimiz yok. 3 hemşerimizin tedavileri hastanelerde devam ediyor. İnşallah onlarda kısa süre içerisinde hastanelerden taburcu edileceklerdir” dedi.

EKİPLERİMİZ 5 DAKİKADA MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekiplerinin ihbar gelmesinin ardından 5 dakika içerisinde olay yerine ulaştıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Saat 14.25’te gelen ihbarın ardından ekiplerimiz 5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde olay yerine intikale ederek hemen çalışmalara başladılar. Patlamanın meydana geldiği bina ve çevresindeki binalarda güvenlik önlemlerini alan ekiplerimiz hemen binalarda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtararak 112 acil müdahale ekiplerine teslim ettiler” ifadelerine yer verdi.

Patlamanın şiddetinin oldukça büyük olduğunu ve bir çok evin zarar gördüğünü söyleyen Aşgın “Olay yerinde yaptığımız incelemede bir çok hane sahibi bu patlamadan hasar görmüş durumda. Evleri kullanılamayacak hale gelen hemşerilerimizi ihtiyaç durumunda Belediyemiz misafirhanesinde konuk edeceğiz” dedi.

YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ

Binalarda meydana gelen hasarların tespiti için ekiplerin çalışmalara ara vermeden başladığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Osmancık Caddesi’nde bir dairede meydana gelen patlamada evlerin yanı sıra birçok iş yeri de zarar gördü. Meydana gelen zararın tespiti için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile AFAD ekipleri hemen çalışmalarına başladılar. Patlamada meydana gelen zararın büyük olduğunu görüyoruz. Hayatım normale dönmesi için

Kamu kurumlarımız belediyemiz el birliğiyle ne gerekiyorsa yapacağız.Yaralarımızı birlikte saracağız. Olayda hayatını kaybeden hemşerimize Allah’tan rahmet, yararlılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Tüm hemşehrilerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” İfadelerini kullandı.