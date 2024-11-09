Başkan Aşgın, Meclis toplantısında, Osmancık Caddesi’ndeki patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu. Belediye tarafından oluşturulan hasar ve zarar tespit komisyonunun bölgede çalışma yaptığını dile getiren Aşgın “2 itfaiye çavuşu, 1 zabıta komiseri, 5 mühendis, 1 mimar, 1 inşaat teknikeri ve 1 memurdan oluşan komisyonumuz çalışmalarını büyük oranda tamamladılar. Yusuf Ahlatçı milletvekilimiz ve Oğuzhan Kaya milletvekilimiz Sayın İçişleri Bakanımızla bir görüşme gerçekleştirdiler.

Sayın İçişleri Bakanımız aradı bizi ve devletimizin bu noktada afet kapsamasına girmemesine rağmen afat üzerinden desteği olacağını açıkladı. Bu destekle de Allah'ın izniyle çok kısa süre içerisinde yaraları saracağız. Hasar tespit komisyonumuz gerekli tespitlerini raporlaştırdıktan sonra bu kaynağın belediyemize ulaşması ve dağıtımıyla ilgili gerekirse belediye meclisinden de bir komisyon kurabiliriz. Bu anlamda meclis olarak da bir komisyon kurabiliriz ve İçişleri Bakanlığımızın sağlayacağı bu kaynakla inşallah kısa süre içerisinde oradaki tüm yaralıları saracağız.” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ