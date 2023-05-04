Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun önceki akşam verdiği muhteşem konsere katılarak bir konuşma yapan Başkan Aşgın konuşmasında kongre kültür merkeziyle ilgili sanatseverlere müjdeli haberler verdi.

Küçük salonların Çorum’a yeterli gelmediğini ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, Çorum’a yakışır kongre ve kültür merkezi için proje çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Eski Çimento fabrikası arazisinde uygulayacakları “Yeni Şehir Projesi” kapsamında kongre kültür merkezinin de inşa edileceğini duyuran Aşgın, “Çok güzel bir proje hazırlıyoruz. Kongre ve Kültür Merkezi içerisinde konservatuarımız da olacak. Bu yılın sonlarına doğru projemizi hazırlayıp temelini atmayı hedefliyoruz.” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)