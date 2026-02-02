Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı İbrahim Kurt ve yönetim kurulu üyeleri, oda başkanlığına yeniden seçilerek güven tazelemelerinin ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Ziyarette, oda çalışmaları, fırıncı esnafının talepleri ve kentte yürütülen hizmetler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Oda Başkanı Kurt ve yönetimi, Çorum’da esnafın gelişimine yönelik atılan adımlar dolayısıyla Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Aşgın, yeniden seçilerek güven tazeleyen Oda Başkanı İbrahim Kurt ve yönetimini tebrik ederek, başarılar diledi.

Nazik ziyaret için heyete teşekkür eden Belediye Başkanı Aşgın, esnaf odalarıyla işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR