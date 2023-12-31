Mesajında “2024 yılının ülkemiz, Çorum’umuz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diyen Başkan Aşgın, Çorum Yüzyılı’nın yeni yıl ile başlayacağını, bu yüzyılı birlikte inşa edeceklerini kaydetti.

Göreve geldikleri günden beri olduğu gibi 2023’te de Çorum halkına en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarının altını çizen Başkan Aşgın mesajında şu ifadelere yer verdi:

“2023 yılında sevdamız Çorum’umuz için gece gündüz demeden çalıştık. Altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan park ve yeşil alanlara, sosyal belediyecilikten, spora ve kültür sanata şehrimizi hak ettiği projelerle buluşturduk. İnşallah 2024’te de Çorum için aşkla çalışmaya, hemşehrilerimizi yeni projelerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Örnek belediyecilik hizmetlerimizi uygulayacak, Çorum’umuzun yıldızını daha da parlatacağız.

Tüm dünyanın gözleri önünde yaklaşık iki aydır devam eden katliamın da bir an evvel son bulmasını temenni ediyoruz. Binlerce masum sivil, çocuk, kadın İsrail tarafından katledildi. İnşallah 2024 bu zulmün sona erdiği ve Filistin halkının barış içinde, özgürce yaşadığı bir yıl olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle 2024 yılının başta Çorum halkı olmak üzere tüm milletimize ve insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluklar getirmesini temenni ediyorum.”