Belediye Başkanı Aşgın, kendisini ziyarete gelen yaygın basın temsilcileri ile bir araya geldi. Gazetecilerle Çorum’u ve belediye hizmetlerini gezen Aşgın, göreve geldiği günden bu yana hayata geçirilen projeleri ve çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Ziyaretin ardından Başkan Aşgın’ın çalışmaları ulusal basında geniş yer buldu.

Özellikle mali disiplinin sağlanması ulusal basın temsilcilerinin dikkatini çekti. Haber Türk’te yer alan haberde bütçe fazlası veren tek ilin Çorum olduğu belirtildi.



İşte, Gazeteci Yasemin Güneri’nin o haberi:

“Hem borçları ödedi, hem de bütçe fazlası verdi”

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 4 yıl önce belediye başkanı seçildiğinde belediyenin mevcut bütçesinin üç katı borcu varken, şu anda bütçe fazlası verdiklerini söyledi. Türkiye'de bulunan pek çok belediye çalışanın bile maaşını ödemekte zorlanırken Çorum Belediyesi'nin nasıl bütçe fazlası verdiğini anlatan Aşgın, belediye çalışanlarına da en yüksek maaşı veren belediyelerden biri olduğunu açıkladı.

Yerel seçimlere 4 ay gibi kısa bir süre kalmışken, yeniden belediye başkan adayı olduğu belirten Aşgın, göreve geldiğinde belediyenin mevcut bütçesinin üç katı borcu olduğunu, 4 yıllık görev süresi içerisinde hem tüm borçları ödediğini hem de bütçe fazlası verdiklerini söyledi.

Belediye çalışanlarına en fazla maaşı veren belediyelerden biri olduklarını da söyleyen Aşgın, “Pek çok belediye, çalışanlarının maaşını ödeyemezken bizde en düşük maaş 22 bin lira. Kıdeme göre çalışanlar ortalama 30 bin liraya yakın maaş alıyor” dedi.

Peki, bütçenin üç katı borcu ödeyip bütçe fazlası vermeyi nasıl başardı? Aşgın, yaptıklarını şöyle anlattı:

Bütün ilçelerimize asfalt döktük. İlk CHP’li ilçe belediyelerinden başlamak üzere şu an 13 ilçemiz var merkez dışında 13’ünün tamamını asfaltladık.



PANDEMİDE BÜTÇE FAZLASI VEREN TEK BELEDİYE

Pandemide bütçe fazlası veren tek belediye olduk. Şu anda bizim bütçemiz 4 milyar TL. Çoğu büyükşehir bütçesi kadar yoktur. Bütçemizi kullanıyoruz. Tasarruf da değil. Biz çok da para harcıyoruz.

Göreve geldiğimizde pek çok ödemeyi yapamayacak durumdaydık. 50 bin, 100 bin lira gibi rakamları bile ödeyemiyorduk. Ancak yıllarca bunların hepsini sıfırladık. Ondan bir yıl sonra da 70 milyonun da kasamızdan ödemek üzere 1 milyon 384 bin metrekarelik çimento fabrikası arazisini Brezilyalı bir firmadan pazarlıkla satın aldık. Oranın 12 milyar TL getirisi olacak. Böylece 15-20 yıl içerisinde, önümüzdeki üç dört döneminin de bütçesini kurtardık biz belediyenin.

Çimento fabrikasının arazisini aldıktan sonra çok güzel bir Yenişehir Projesi yaptık. Yüzde 25’i konut ve ticaret, yüzde 75’i sosyal donatı alanı ve yeşil alan olmak üzere bir millet bahçesi, içerisine bir şehir kurduk. 1384 dönümdü. Yani muazzam bir arazi. Ve şehrin en güzel yerini satın aldık.

Borcumuzu ödeyemediğimiz dönemde sıkıntı yaşadığımız birkaç konuda Cumhurbaşkanımız destek verdi. Stadyumumuzu da Cumhurbaşkanımızın desteğiyle tamamladık. Belediyemiz aslında gayrimenkul zengini. Ama gayrimenkulleri sahipsizdi. Birisine park, bahçeler müdürlüğü bakıyor. Birine fen işleri müdürlüğü bakıyor. Birinde bilmem başka müdürlük. Ben yeni bir müdürlük kurdum. Başına da uzman bir müdür atadım. Ve bütün bir şehri elimize aldık. Yani gayrimenkullerimizi stokumuzu ve yeni alanlar açabilir miyiz bununla ilgili? Onlara baktık ve yeni birçok alan açtık. Yani gelir getirebilecek, satış yapabileceğimiz bir alan. Şu anda biz Türkiye'nin en zengin gayrimenkulüne sahip olan ve bunu da en iyi yöneten belediyelerden bir tanesiyiz. Mali bir problemimiz yok. Yani Cumhurbaşkanımıza da bazen bunları anlatıyorum ve kendileri de şaşırıyor ve bana ‘bravo’ diyor.

Başka belediye başkanları toplantılarda, “Sayın Cumhurbaşkanım maaş ödeyemiyoruz. Böyle battık, böyle bittik.” diyor. Ben de diyorum ki “Sayın Cumhurbaşkanım benim hiçbir talebim yok, siz başımızda var olun yeter” diyorum.

ŞEHİR İÇİ ULAŞIMI KAMULAŞTIRDI

Türkiye'de ulaşımı kamulaştıran tek belediyeyiz. Yani normalde diğer belediyelerde özel firmalar ulaşımı yapıyor. 65 yaş üstü ücretsiz olduğu için. Girdi maliyetleri çok arttığı için yönetemiyorlar. Yönetemedikleri için de yok kontak kapatıyorlar. Geçen yıl ben onları masaya oturttum. Dedim ki: 'Satın bize otobüslerinizi siz de mağdur olmayın vatandaşta mağdur olmasın. Ben sizin bütün otobüslerinizi satın alayım. Siz de zarar etmeden piyasadan çekilin. Biz belediye olarak devam edelim.' Ve biz birkaç oturum sonra anlaştık. Hepsinin parasını ödedik. Şu an 62 otobüs aldık. Yani tüm özel otobüsleri kamulaştırdık. Hiçbir sorun yaşamıyoruz ve belediye olarak işletiyoruz. Özel sektörü bu işten çıkardık. Türkiye'de örneği yok.

Şu an biz tükettiğimiz elektrik enerjisinin yüzde 86’sını kendimiz üretiyoruz. Bu nedenle elektrik maliyetimiz de yok.

ÇÖPTEN ELEKTRİK ÜRETİLİYOR

Rüzgar enerjisi var. Çöpten elektrik üretimi var. Güneş enerjisi santralimiz var. Şimdi 2024 bütçesinde de bir güneş enerjisiyle bir hidroelektrik santrali koyduk. Bunlar da tamamlanınca biz yüzde 100’den fazlasını üretmiş olacağız. Enerjiyi çözdüğümüz zaman hava tramvayı yapacağız. Sistemin şöyle bir avantajı var. Kamulaştırma gerekmiyor. Yolda yolun trafiğe kapanması gerekmiyor. Beş altı tane yukarıdan istasyonları koyuyorsunuz. Yukarıdan geçişinin kalitesi bakımından da çok cazip. Beş saniyede bir 10 saniyede bir ya da diyelim yarım dakikada bir dönüyor. Yani yaşlıların binemediği gibi sorunlarda ise otobüs zaten olacağı için o taşımacılığı kullanırlar. Ben geçen yıl onun projesini yaptırdım Çorum'da. Böyle bir proje çalıştırdım.

KOOPERATİF KURARAK ÇORUMLULARI EV SAHİBİ YAPACAK

Belediye imar bölgesinde daha önce imar yapılmış 10 katlı binaların neredeyse tamamını 6 kata düşürdük, emsalini değiştirmeden daire sayısını düşürmeden yaptık. Çorum Belediyesi olarak biz hem kendi kuracağımız kooperatifler aracılığıyla hem de belediyenin şirketleri aracılığıyla bu binaları kendimiz yapacağız. Teslim edeceğiz. Bunun için hem mali imkanımız var, hem de inşaat alanına, imara açtığımız alanlara sahibiz. Önümüzdeki dönemin en önemli seçim vaadimiz o. Belediyenin kentsel dönüşümdeki rolünü artırmak. TOKİ'nin yetişmesi mümkün değil çünkü. Yeni Kentsel Dönüşüm Yasası da herhalde belediyelerin işini kolaylaştırdı.

“SOKAK HAYVANLARINI KISIRLAŞTIRIP DOĞAL ORTAMINA BIRAKIYORUZ”

Kısırlaştırdığımız hayvanları artık sokağa bırakmayacağız. Doğal yaşam alanı kurduğumuz alanlarda güzelce yaşamlarını sürecekler.

Sokak hayvanlarıyla ilgili olarak bizim yaklaşımımız bir kere vicdan ve merhamet eksenli bir yaklaşımımız var. Sadece belediye başkanı olarak değil, o canları da bize emanet olarak düşünüyoruz. Çünkü bu toprak, bu hava, bu su ne kadar insanın hakkıysa hayvanların da hakkı. Bir hak olarak bakıyoruz. Çorum Sahipsiz Sokak Hayvanları Birliği diye bir birlik kurduk. Bu birliğin başkanı sayın valimiz. Bu birlik bütün belediyeleri kapsıyor. Cumhurbaşkanımız birliğimizi onayladı. Son altı aydır kısırlaştırmalara önem verdik. Zaten daha önce yapıyorduk. Çorum merkezde bir ormanlık alanımız var bizim. Orada yetmiş beş bin metrekarelik bir alan etrafını çevirip orada beslenme odakları, su odakları, veteriner hizmetleri vereceğimiz yerler, köpeklerin kulübeleri vesaire bunların hepsi yapılacak. Çorum merkez, Ortaköy ilçemiz Düvenci beldemiz bir de Mecitözü ilçemizdeki köpekleri bu sefer kısırlaştıracağız. Artık sokağa bırakmayacağız. Burası birliğe ait, belediyelere ait değil.

TÜRKİYE’NİN İLK KEDİ VİLLASI ÇORUM DA…

Güzel bir kedi evi yaptık biz. Kedi villa. Türkiye'nin en iyi kedi villası Çorum Belediyesi’ne aittir. Böyle villa tarzında sokak kedilerini oraya götürüyoruz. Mükemmel bir yer sokak kedileri için yaptığımız.

Türkiye'de örnek bir proje daha yapıyoruz şu an. Bitmek üzere. Hayvan hastanesi. Sahipsiz hayvanlar için bir hastane yapıyoruz. Bu yılsonu itibariyle bitiyor. Kedi villamızın hemen yanında. Orada ameliyathaneler, müşahede odaları, bir hastanede ne varsa sahipsiz hayvanlar için yapılacak.

“TÜRKİYE’NİN EN TEMİZ ŞEHRİ ÇORUM”

Çorum Türkiye'nin en temiz şehri. Çorum Belediyesi en iyi neyi yaptı sorusunun cevabı 'temizliktir'. Amacımız, Türkiye'nin en temiz şehri olma misyonunu devam ettirmek. Bu anlamda personel sayımız fazla, araç gereç sayımız fazla temizlik işlerimizle ilgili. Halkımız daha bilinçli.

Sıfır atıkla ilgili birinci sınıf atık getirme merkezi kurduk. Türkiye'de ilk yapan belediyelerden bir tanesiyiz. Bu ekonomiye tekrar dönüşümü olan geri dönüşüm atıklarıyla ilgili çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. Mobil atık getirme merkezi 2 taneydi. Şu an 20 tane daha yeni yaptık. Yürüme mesafesinde. Camdı, plastikti, geri dönüşümü mümkün olan metal, evsel atık yağ, bunlar çok kısa mesafede olan mobil merkezlere getirilebilecek. Bunların sayısı şehrimizde ortalamanın üzerinde. Mesela okullarla iş birliğimiz var ve tüm okullara koyuyoruz. Hediyeler veriyoruz çocuklara. Atık pilleri de topluyoruz.

Mesela şöyle bir şey var, atık atıyorsunuz, tiyatro bileti alıyorsunuz. Atık atıyorsunuz, ücretsiz bisiklet gezisi veriyoruz. Teşvik ediyoruz vatandaşımızı. Mesela 10 bini aşkın çocuğa okulda eğitim verdik, sıfır atık yönetimiyle ilgili. Ve bu eğitimlerimizi tiyatro gösterileriyle yapıyoruz.

Yaptırdığımız ankette Çorum Belediyesi'yle ilgili memnuniyet oranı yüzde 79,9 çıktı.”