Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, partisinin AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen kongrede Başkan Aşgın, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Başkan Aşgın, konuşmasında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan bağlılıklarını ifade ederek, "Değerli hemşehrilerim, AK davanın bir neferi olarak dünya lideri olan Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında saf tutturan Rabbimize binlerce kez hamd olsun" dedi. Bolu ve Konya'da yaşanan vefat haberlerine de değinen Aşgın, "Vefat eden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun" ifadelerini kullandı.



"Rabbim onlardan razı olsun"

Başkan Aşgın, konuşmasında AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve ekibini de tebrik ederek, "Murat kardeşimizle yol yürüdüğümüz, sivil toplum temsilcileriyle beraber olduğumuz, üniversite yıllarımızda aynı yolda yürüdüğümüz kıymetli bir kardeşimizdir. Hizmetlerinden dolayı Murat kardeşimizi ve ekibini güçlü bir alkışla tekrar tebrik ediyorum. Rabbim onlardan razı olsun. Aynı davayı, aynı misyonu temsil ettiğimiz, beraberce birçok fedakarlık yaptığımız çok kıymetli ağabeyimiz yükün altında, sorumluluğun başında, idarenin lideridir. Şunun sözünü veriyorum: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu dik duruşunun ve davasının arkasında, bütün milletvekillerimizle, belediyemizle, teşkilatlarımızla; 'ama' demeden, 'fakat' demeden her daim arkasında olacağız, tüm teşkilatlarımızın yanında duracağız" şeklinde konuştu.

Editör: İHA AJANS