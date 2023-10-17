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Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Amatör Spor Haftası nedeniyle, amatör spor camiası için kaynaşma yemeği verdi.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu’nda organize edilen yemeğe; AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir ve İsmail Yağbat, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Şube Müdürü Ferhat Yıldız, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Fatih Temur, spor taban birliklerinin başkan ve temsilcileri, spor branşlarının il temsilcileri, idareci ve antrenörler olmak üzere 250 civarında davetli katıldı.



ÇORUM’U

SPOR KENTİ

YAĞMANIN

UĞRAŞINI

VERİYORUZ

Programda ev sahibi olan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yaptığı konuşmada, Çorum’u spor kenti yapmanın uğraşını verdiklerini yinelerken, “Öncelikle, tüm camianın Amatör Spor Haftasını yürükten kutluyorum. Yaptığımız iş profesyonel ama gönlümüz hep amatör kalacak” dedi.

Belediyenin spor yatırımları ile ilgili bilgi de veren Başkan Aşgın, semt sahaları ve yüzme havuzlarının yenilendiğini yineledi. Çorum’un spor alanındaki eksiklerini bildiklerini ve bu doğrultuda Çorum’u spor kenti yapmanın gayreti içerisinde olduklarını da yineleyen Başkan Aşgın, yapımı tamamlanan ve geçici kabulü yapılan yeni spor salonunun da hizmete açılmasıyla artık uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapabileceklerini dile getirdi.



AMATÖR SPOR

EVİNİ YAPACAK

KUDRETE SAHİBİZ

Çorum Belediyesi olarak amatör spora daha çok katkı vereceklerine de vurgu yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Bir süredir gündemimizde olan Amatör Spor Evi için de buradan söylemek istiyorum, milletvekillerimizle birlikte önemli tesisi yapacak kudrete sahibiz” dedi.

Kendi Belediye Başkanlığı döneminde amatör spora verdikleri malzeme desteğinin her geçen gün arttığını da dile getiren Aşgın, “2019’da bu destek 62 bin liraydı. 2020’de 122 bin, 2021’de 243 bin, 2022’de 672 bin, bu yıl 1 milyon liranın üzerinde malzeme desteği verdik. 2024 yılı için bu rakamı 2 milyon lira olarak açıklıyor ve sözünü veriyorum.

Ama yetmez. Sokakta hiçbir çocuğumuz, gencimiz kalmasın. Spor yapmak isteyen herkese imkan sunmanın gayreti içerisinde olacağız. Rabbim, Çorum’u spor şehri yapmayı nasip etsin” şeklinde konuştu.