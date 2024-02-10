31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Aşgın, bu kapsamda ADD Çorum Şubesi’ne de uğrak verdi.

Beraberinde; AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, Belediye Başkan Yardımcıları; Lemzi Çöplü, Zübeyir Tuncel ve bazı partililerle birlikte Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi’ni ziyaret eden Başkan Aşgın, tüm sivil toplum kuruluşlarına imkanlar ölçüsünde ve ellerinden geldiğince destek olmaya çalıştıklarını, ADD’nin de herhangi bir önerisi, talebi olursa gereken duyarlılığı göstereceğini bildirerek, Çorum’u bir bütün olarak görmeye, şehrin tamamına hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.



Aşgın, ADD yönetimi ve üyeleri ile bir süre sohbet ederek belediye çalışmalarını değerlendirdi, geleceğe yönelik bazı projelerini paylaştı.

Atatürkçü Düşünce Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının öneminden bahseden Aşgın, Dernek Başkanı Uğur Demirer ve yönetimine teşekkür ederek başarılar diledi.

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yakın ve sıcak ilgisi nedeniyle Aşgın’a teşekkür etti, başarılar diledi.