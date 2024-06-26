Işıkhan, gazetecilerin soruları üzerine asgari ücrette artış olmayacağını belirterek, "Defalarca ifade ettiğim gibi herhangi bir artış olmayacak. Yine önümüzdeki aralık ayında bu konuda bir toplantı yapacağız. Amacımız geçici refahı sağlamak değil, kalıcı refahı sağlamak” dedi.

EMEKLİLERE REFAH PAYI

Emeklilere refah payı kapsamında zam yapılmasına ilişkin soruya da cevap veren Işıkhan, “Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme kapsamında artışlar olacak. Ayrıca enflasyonla ilgili farklar söz konusu olduğunda onları veririz. Onun dışında refah payı ile ilgili bir çalışmamız yok” ifadelerini kullandı.