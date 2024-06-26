Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, alkollü içecek fiyatlarına yüzde 17 ila yüzde 25 zam geleceğini açıkladı. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na göre, içki ve sigarada maktu ve asgari maktu vergi tutarları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nde (ÜFE) yaşanan son altı aydaki değişim oranında belirleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksi yönde karar almaması halinde akaryakıt, alkollü içki ve tütün ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 3 Temmuz’da ‘otomatik olarak’ zamlanacak. Bu artışın olmaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karar alması ve bunun Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.

Alkollü içki fiyatlarına zam geleceğini belirten Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, birçok firmanın 1-3 Temmuz arasında tedarik yapmayacağını söyledi.

Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birçok içki firması 1-3 Temmuz arası sahaya çıkmayacak, gelecek zam oranı % 17 ila 25 arası olacaktır, bilginize" ifadelerini kullandı.