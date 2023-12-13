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Günlük hayatımızda birçok temel ürünün fiyatının artmasıyla birlikte asgari ücret ile geçimini sağlayan vatandaşların gözü kulağı açıklanması beklenen yeni asgari ücrette.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2024 yılı asgari ücret rakamını belirlemek üzere görüşmelere başladı.

İnternet Haber Sitemiz adına röportaj yapmak üzere Çorum’da caddeye çıkan arkadaşlarımız Nurdan Akbaş ile Tugay Göktürk, vatandaşlara 'Asgari ücret sizce ne kadar olmalı?' diye sordular.

“BİRAZ VİCDANLI OLSUNLAR”

Bir yurttaş bu gidişata göre asgari ücretin en az 20 bin olması gerektiğini savunarak, “10’la 15’le ne yapacak vatandaş? Biraz vicdanlı olsunlar. Gitsin bu sözüm oraya…” diye konuştu.

Bir vatandaş, “50 kâğıt olsun. Fark eden bir şey yok asgari ücret 20 bin olursa peynirin kilosu 250 lira olur. Kaç yaparsa yapsın fark eden bir şey yok. Önemli olan zamları durdurmak.” dedi.

İroni yapan bir vatandaş ise, “Asgari ücret yeterli, artmasın. Hatta emekliler her ay maaş almasın, bir ay alsın bir ay almasın her ay maaş olmaz.” ifadesini kullandı.

Asgari ücretin 25 bin olması gerektiğini belirten bir kişi şöyle devam etti: “Ortama baksana kimse geçinemiyor. Gidiyorsun markete bir sakıza 10 lira diyor.”

Bir yurttaş, “En az 20 bin olmalı başka türlü geçim mümkün değil” derken, emekli bir kadın, “En az 15 bin olmalı eğer evi kiradaysa bu parayla da geçinmesi mümkün değil. Emekli zaten aç, bari asgari ücretliye versinler.” diye konuştu.

“ÖNEMLİ OLAN ZAMLARI DURDURMAK”

Asgari ücretin 25 bin liranın altında olmaması gerektiğini savunan bir vatandaş şunları söyledi: “Biz emekliyiz biraz da bizi sorun. Önemli olan maaşa zam yapmak değil, önemli olan günlük hayattaki zamları durdurmak. Asgari ücrete vermişsin zammı arkasını durduramıyorsunuz ki.”

Bir kadın, “Vallahi 30 bin olsa da yetmez şu şartlarda” cevabını verirken yanında ki arkadaşı ise “ Asgari ücrete zam yapılınca her şeye zam geliyor nere gerek var yani.” şeklinde cevap verdi.

Bir vatandaş asgari ücretin 20 bin olması gerektiğini dile getirerek, “7 bin lira kira veriyorum. Markete gidiyorum 3 bin liranın altında çıkamıyorum. 4 tane çocuğum okula gidiyor. 20 bin lira da zor da yapacakları 15 – 16 TL anca yani.” ifadesini kullandı.

“EMEKLİYİM ARTI İNŞAATTA ÇALIŞIYORUM”

Bir vatandaş, “Asgari ücrete zam yapmasınlar ekmeğe, yağa, tüpe de zam yapmasınlar” derken, başka bir yurttaş asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini kaydetti.

Bu devirde geçinmenin zor olduğunu vurgulayan bir vatandaş, “En az 20 bin lira olmalı. Kendim emekliyim 7500 lira maaş alıyorum artı inşaatta çalışıyorum. Kızım okuyor üniversitede çok zor.” dedi.

Herkesin evine ekmek götürecek kadar geliri olması gerektiğini belirten bir anne, “Hayat pahalı artık, çocuk okutan bizler için hayat çok zor.” diye konuştu.

Bir vatandaş, “Bizler ne yaparsak yapalım, ne dersek diyelim yukarı ne derse o olacak. Değişen bir şey yok” yorumunu yaparken, bir başka yurttaş “16 buçuk, 17 olmalı.” dedi.

Asgari ücretin 15 de olsa yetmeyeceğini 20 de olsa yetmeyeceğini savunan bir vatandaş şunları söyledi: “Her şey meydanda pahalılık aldı başını gidiyor. 20 bin yeter mi? Yılbaşında da dünyanın zammı gelecek her şeye.”

“İNSANLAR DARDA”

Bir yurttaş, “Bu ortamda 20 bin olması lazım. İnsanlar darda. İnşallah büyüklerimiz iyi düşünür, iyi karar verirler.” şeklinde konuştu. İnsanların geçinebilmesi için asgari ücretin en az 25 bin olması gerektiğini dile getiren bir vatandaş, ortalığın çok pahalı olmasından dert yandı.

Emekli maaşlarına tepki gösteren bir yurttaş da, şunları dile getirdi: “Üniversitede çocuk okuyoruz iki emekli maaşımız olmasına rağmen geçinemiyoruz. Asgari ücrete de emeklilere de geçinebilecek zamlar istiyoruz.”

Bir vatandaş, 17 bin liranın uygun olduğunu belirtirken, bir başka yurttaş ise beklentinin 17 bin lira olduğu yönünde olduğunu hatırlattı. Bir genç en az 18 bin lira olması gerektiğini belirterek, “Hayat çok pahalı. Hiçbir şey ucuz değil.” dedi.

Köyde yaşamasına rağmen geçimin çok zor olduğunu bildiren bir çiftçi, asgari ücretin 25 bin olması gerektiğini onunlar bile geçinmenin çok zor olduğunu kaydetti.

Enflasyon şartlarına göre asgari ücretin 20 binin üstünde olması gerektiğini vurgulayan bir yurttaş, “Ben emekliyim, ayriyeten çalışıyorum ve yan gelirim de var buna rağmen zorlanıyorum. Benim gelirim 40-50 bin lira civarında olmasına rağmen geçinmek zor. Asgari ücretle çalışana Allah sabır versin.” diye konuştu.