2025 yılına sayılı günler kala, milyonlarca emekli ve asgari ücretli maaş zamlarını merakla bekliyor. Ancak sıkı para politikalarının uygulandığı bu dönemde, zam oranlarının beklentilerin altında kalabileceğine dair açıklamalar gelmeye başladı. Son olarak, SGK Başuzmanı İsa Karakaş’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. “Kesin konuşuyorum” diyerek asgari ücretin ne kadar olacağına dair iddialı bir açıklamada bulunan Karakaş, aynı zamanda emekliler için de kara bir tablo çizdi.

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Yüksek, Ancak Gerçekler Farklı Olabilir

Asgari ücret, sadece çalışanları değil, gıda ve hizmet sektörü gibi birçok alanda fiyatları doğrudan etkileyen kritik bir unsur haline gelmiş durumda. Temmuz ayında beklenen ara zam yapılmadığı için çalışanlar, gözlerini Ocak 2025’te açıklanacak yeni asgari ücrete çevirdi. Milyonlarca kişi, “2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak?” sorusunun yanıtını ararken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş’ın açıklamaları zammın beklentilerin altında kalabileceğini gösteriyor.

"2025 Asgari Ücret 22.500 Lirayı Geçmeyecek"

TGRT Haber’e konuşan Karakaş, “Kesin konuşuyorum” diyerek asgari ücretle ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. İşverenin 500 dolar sınırını dikkate aldığını belirten Karakaş, "Asgari ücret 22.500 lirayı geçmeyecek, kesin konuşuyorum. 20 bin ile 22.500 lira arasında bir rakamdan bahsediyorum." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, asgari ücret artışı bekleyen milyonları hayal kırıklığına uğratabilir.

Emekliler İçin de Umutlar Azalıyor

Karakaş, sadece asgari ücretliler için değil, emekliler için de kötü haberler verdi. Özellikle memur emeklilerinin enflasyonun altında ezildiğini belirten Karakaş, yılbaşında da benzer bir durumun yaşanacağını ifade etti. Memur emeklileri için, "Yüksek ihtimalle memur emeklileri yüzde 10'u geçmeyecek bir zam alacaklar." dedi. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ise yüzde 15’in üzerinde bir zam görmeyeceğini belirtti.

Emeklilerde Maksimum Maaş 15 Bin Lira Olacak

Karakaş, emeklilerin taban maaşlarıyla ilgili de önemli bir tahminde bulundu. Maliye politikalarını ve ekonomi yönetiminin sıkı duruşunu göz önünde bulundurarak, "Emeklilerin taban maaşı maksimum 15 bin lirayı görecek. 2025'te enflasyonla mücadele devam edeceği için 15 bini geçmeyecek." şeklinde konuştu. Bu açıklama, özellikle geçim sıkıntısı yaşayan emekliler için endişe verici.