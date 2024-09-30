Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) güncel verilerine göre, 30 Eylü'de günün sabah saatlerinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacakken, öğle saatlerinden itibaren hava durumu dramatik bir değişim gösterecek. Saat 15:00'ten sonra Çorum'da kuvvetli sağanak yağışlar ve gök gürültülü fırtına bekleniyor.

Meteoroloji, özellikle öğleden sonra başlayacak yağışların, zaman zaman kuvvetli olabileceğini vurguluyor. Yağışların gece geç saatlere kadar sürmesi ve yarından itibaren de aralıklarla devam etmesi tahmin ediliyor. Bu sağanakların 2 Ekim Çarşamba gününe kadar etkisini göstereceği bildiriliyor.

Hava sıcaklıkları gün içinde yüksek seyredecek olsa da, akşam saatlerinden itibaren yağışların etkisiyle birlikte sıcaklıklarda düşüş görülebilir.

Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskınları ve trafikte aksaklıklar gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Özellikle yağışların yoğun olduğu saatlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması öneriliyor.