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Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, son olarak Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı esnaf odalarının temsilcileri ile buluştu. İlimizdeki genel asayiş konularının, Esnaf Odaları Temsilcileri ile değerlendirildiği Asayiş Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Dağlı, bugüne kadar yapılan çalışmalarda güzel neticeler alındığını belirterek, bundan sonra da hiçbir şekilde taviz verilmeden istişare içerisinde çalışmalara aynı kararlılıkla devam edileceğini ifade etti.

Toplantılara; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya ve Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür de katıldı.