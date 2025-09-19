Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, 12-19 Eylül 2025 tarihleri arasında il merkezinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarına ilişkin verileri paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimler kapsamında çok sayıda iş yeri ve umuma açık alan denetlendi.

Polis ekipleri tarafından 119 farklı noktada yapılan uygulamalarda, 18 kahvehane/kıraathane, 24 kafe, 23 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 13 otopark denetlendi. Denetimler sırasında 3 bin 543 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı.

Operasyonlar sırasında 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 8 tüfek olmak üzere toplam 12 ateşli silah, 4 şarjör, 60 fişek, 536 sentetik ecza maddesi, 26.26 gram metamfetamin, 10.22 gram bonzai, 2 adet extay ve 1 adet el telsizi ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 127 araç kontrol edilerek, kurallara uymayan 7 araca idari para cezası uygulandı.

Muhabir: Haber Merkezi