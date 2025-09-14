Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, 5-12 Eylül 2025 tarihleri arasında il merkezinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarına ilişkin verileri paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimler kapsamında çok sayıda iş yeri ve umuma açık alan denetlendi.

Polis ekipleri tarafından 115 farklı noktada yapılan uygulamalarda, 27 kahvehane/kıraathane, 23 kafe, 22 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 12 otopark denetlendi. Denetimler sırasında 4 bin 41 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı.

Operasyonlar sırasında 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 tüfek olmak üzere toplam 8 ateşli silah, 5 şarjör, 11 fişek, 13 av fişeği, 164 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 145 araç kontrol edilerek, kurallara uymayan 3 araca toplam 39 bin 160 lira idari para cezası uygulandı.

