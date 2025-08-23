Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, 15-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında il merkezinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarına ilişkin verileri paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimler kapsamında çok sayıda iş yeri ve umuma açık alan denetlendi.

Polis ekipleri tarafından 105 farklı noktada yapılan uygulamalarda, 23 kahvehane/kıraathane, 24 kafe, 22 çay ocağı, 9 oyun salonu ve 11 otopark denetlendi. Denetimler sırasında 5 bin 21 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı.

Operasyonlar sırasında 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 tüfek olmak üzere toplam 5 ateşli silah, 3 kesici-delici alet, 3 şarjör, 102 fişek, 16 av fişeği, 128 sentetik ecza maddesi ve 55 bin adet makaron sigara (bandrolsüz) ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 160 araç kontrol edilerek, kurallara uymayan 9 araca idari para cezası uygulandı.

Muhabir: Haber Merkezi