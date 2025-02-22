Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, 14-21 Şubat 2025 tarihleri arasında il merkezinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarına ilişkin verileri paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimler kapsamında çok sayıda iş yeri ve umuma açık alan denetlendi.

Polis ekipleri tarafından 98 farklı noktada yapılan uygulamalarda, 29 kahvehane/kıraathane, 23 kafe, 25 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 12 otopark denetlendi. Denetimler sırasında 4 bin 662 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı.

Operasyonlar sırasında 6 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 tüfek olmak üzere toplam 10 ateşli silah, 6 kesici-delici alet, 7 şarjör, 112 fişek, 77 sentetik ecza maddesi, 3.07 gram metamfetamin, 101.14 gram esrar, 7.85 gram bonzai ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 430 araç kontrol edilerek, kurallara uymayan 13 araca toplam 214 bin 576 lira idari para cezası uygulandı.

Editör: HABER MERKEZİ