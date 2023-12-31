Sunuculuğunu Gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin yaptığı gece, Yıldızpark Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Gecede, kendine özgü okuduğu türkülerle milyonlarca hayranı bulunan Halk Müziği Sanatçısı Arzu Şahin sahne aldı.

Gecenin organizesini Kooperatif Başkanı Aslan Sancı yaparken, bazı firmalar ise sponsorluk desteği verdi.



BÖLGENİN SORUNLARI DİLE GETİRİLDİ

Gecede sebze-meyve üretim bölgesi olan ve Çorum’un büyük bir ihtiyacını karşılayan Eskiköy, Eşençay, Öksüzler ve civarındaki köylerin sorunları da gündeme getirildi.

Gecede başarılı bir sunum yapan Servet Seyfettin Mete, iktidar ve muhalefet partisi yetkililerinin, bürokratların, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının dikkatini çekerek sorunların çözümü için destek istedi.

Bölgenin yol sorunları başta olmak üzere sulama, soğuk hava deposu gibi yatırımlara ihtiyacının olduğunu dile getiren Mete, sebze ve meyve üretiminde söz sahibi olan köylerin bu sorunlarının çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

TÜRKÜ DOLU GECEDE EĞLENDİLER

Arzu Şahin’in zaman zaman hüzünlü, zaman zaman da coşkulu türküleri ile güzel saatler yaşayan katılımcılar, halay çekerek coşkularını dışa yansıttı.

Halk müziğinin sevilen sanatçısı Arzu Şahin, davetlileri tek tek ziyaret ederek türkülerini Çorumlularla birlikte söyledi. Performansı ve etkileyici sesi ile dikkat çeken Arzu Şahin, katılımcıları coşturdu.



GECEYE YOĞUN KATILIM

Geceye; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, AK Parti ve CHP İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.