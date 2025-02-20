Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Hukuk ve Mevzuattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ramazan Akkaya, “Bugüne kadar 37 dava açtık ve üyelerimizin hakkını korumak için dava açmaya devam ediyoruz. Bu davalardan 3 tanesi sonuçlandı ve bu davaları kazandık. Diğer davalarında lehimize sonuçlanmasını bekliyoruz” dedi.7. Dönem Toplu Sözleşme’nin 8. maddesinde yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlere fiilen girdikleri dersler için ek ders ücretlerinin sırasıyla % 7 ve % 20 artırımlı ödenmesi gerektiğinin belirtildiğini anımsatan Akkaya, “Ancak, yüksek lisans veya doktora mezunu eğitim kurumu yöneticisi ve rehber öğretmenlere bu artırımlı ek ders ücretinin ödenmediği görülüyor” dedi.

Yüksek lisans yapmış olan eğitim kurumu yöneticilerine ve rehber öğretmenlerine ayrım gözetilmeksizin artırımlı ek ders ücreti ödenmesi gerektiği kaydeden Akkaya, “Nitekim bu taleple açılan idari davaların tamamında kişi lehine, bakanlık aleyhine karar verildiği; ilk derece mahkemelerince verilen kararların bölge idare mahkemelerince onanarak bu konuda bir içtihat bütünlüğü ve birliği oluştuğu görülmektedir” ifadelerini kullandı.

Akkaya, Çorum 1 Nolu Şube olarak daha fazla davayı takip ederek, üyelerinin haklarını savunmaya devam edeceklerini ifade etti ve Millî Eğitim Bakanlığı'nın, yüksek lisans/doktora mezunu eğitim kurumu yöneticileri ve rehber öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödemesi gerektiğini yineledi.

Editör: HABER MERKEZİ