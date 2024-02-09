Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 22.haftanın perdesi bugün Çorum’da açılıyor. Play-Off’a kalma mücadelesi veren ve ikincilik şansı da gayet yüksek olan Ahlatcı Çorum FK, düşme hattıyla aradaki farkı artırmayı ve ligi rahat bir konumda bitirmeyi hedefleyen Ümraniyespor’u konuk edecek.

Son iki maçında sahadan beraberlikle ayrılmasına rağmen, son 9 haftada yenilgi yüzü görmeyen Ahlatcı Çorum FK, Ümraniyespor’u yenerek beraberlik serisini noktalayıp yeni bir galibiyet serisinin başlangıcını yapmak ve aynı zamanda yenilmezlik serisini de 10 maça çıkartmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, hafta başından beri hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdüren kırmızı-siyahlı takımda Atakan Cangöz’ün sakatlığı bulunuyor. Deneyimli futbolcunun bugünkü maçta da oynaması beklenmiyor. Kaptan Ferhat Yazgan da Gençlerbirliği maçında çift sarıdan gördüğü kırmızı kart nedeniyle bugün takımdaki yerini alamayacak. Maç öncesi son antrenmanını dün yapan kırmızı-siyahlı takım karşılaşma saatini beklemeye başladı.

Ümraniyespor cephesinde ise hesaplar puan üzerine yapılmış durumda. Son 4 maçında 2 puan alabilen ve geçtiğimiz haftaki Bodrum FK yenilgisinden sonra teknik direktörü Mustafa Gürsel’in istifa ettiği İstanbul ekibi, Çorum’dan puan ya da puanlarla ayrılarak moral bulmak istiyor. Sarı kart cezalıları Hasan Ayaroğlu ve Serkan Göksu, zorlu maçta takımdaki yerlerini alamayacaklar.

35 puanla 6.sırada yer alan Ahlatcı Çorum FK ile 24 puanlı 11.sıradaki Ümraniyespor arasında, bu akşam Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.