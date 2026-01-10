Arca Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, deplasmanda lider Amed Sportif Faaliyetler karşısında aldıkları 1-0’lık yenilgi sonrası yaptığı açıklamada üzüntüsünü ifade ederken, özellikle ilk yarıda çok iyi oynadıklarını ve bireysel hatadan yedikleri golle sahadan puansız ayrıldıklarını kaydetti.

Süper Lig’e çıkacaklarına olan inancını yineleyen ve kalan maçlarda artık beraberliğe bile razı olmamaları gerektiğine vurgu yapan Dere, “Zorlu AmedFK karşısında ilk yarı tek kale oynadığımız ve bireysel bir hatadan kaynaklı olarak ilk yarının sonunda kalemizde gördüğümüz gol sebebiyle 1-0 mağlup olduğumuz bu karşılaşma elbette hepimizi üzdü. Ancak güzel oynadığımızı ve iyi mücadele ettiğimizi de göz ardı etmememiz gerek...

Kadromuza kattığımız yeni futbolcularımızla birlikte, kalan maçlarımızda artık mağlubiyet şöyle dursun; beraberliğe dahi razı olmamamız gerekiyor.

Yeni transferlerimizin de katkılarıyla bu takımın Süper Lig'e yürüyeceğine inancımız tam. Sağlık olsun” ifadelerini kullandı.