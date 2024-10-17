Taner İsbir, Ekim ayı Belediye Meclisi Toplantısı’nda Arnavutköy Belediye Başkanlığı ile kardeş Belediye olma kararı aldıklarını hatırlatarak: “Gerçekleştireceğimiz hizmet ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunmak için Arnavutköy Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu ile bir araya gelerek kendilerinden ilçe için desteklerini talep ettik. Başkanımız Candaroğlu, Ortaköy ilçemiz için bütün imkanlarını seferber edeceğini belirterek, destek talebimize olumlu karşılık verdi. Kıymetli Başkanıma ilçemize göstermiş olduğu ilgi ve şahsımıza göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

İsbir ziyarette Candaroğlu’na Orta Asya Kültürü çanta çorap hediye etti.

Editör: Haber Merkezi