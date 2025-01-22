Çorum'da ekmeğini kazanmak için çalışırken bir otomobilin arkadan çarpıp 280 metre sürüklemesi sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki moto kurye, futbolcu Mert Ali Yigen arkadaşları unutmadı.

18 Ocak günü meydana gelen cinayet gibi kazada alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı ve metrelerce sürüklediği moto kurye 16 yaşındaki Mert Ali Yigen hayatını kaybetmişti.

Derin üzüntü yaratan olay sonrası arkadaşları Mert Ali Yigen’in hayatını kaybettiği yola ‘Mert Ali Yigen ölümsüzdür’ yazdı.

Editör: NURDAN AKBAŞ