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Alınan bilgiye göre F.K. ile M.Y. arasında bir nedenle tartışma çıktı. Tartıştıktan sonra ayrılan iki arkadaş akşam saatlerinde Gazi Caddesi üzerinde tekrar buluştu.

İkili 52 ACS 471 plakalı otomobil içerisinde konuştukları esnada tekrar tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada M.Y., araçta bulunan tüfekle F.K.’ya ateş etti.



Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan F.K., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan M.Y. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.