ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve Çorum Vefaspor Genel Kaptanı Mustafa Arslan önceki Arınbey Kreş Sahibi Erkan Çirkin’i ziyaret ettiler. Ziyaret kapsamında Erkan Çirkin’e forma ve plaket takdiminde bulunan Başkan Arıcı, kurucusu olduğu Çorum Vefaspor’a destek olma talebinde bulundu. Arıcı’nın talebini geri çevirmeyen Erkan Çirkin yeni dönemde Çorum Vefaspor’un isim sponsorluğunu üstlendi.

Bu sezon itibariyle Çorum Vefaspor liglerde Arınbey Çorum Vefaspor ismi ile mücadele edecek. Sponsorluk anlaşmasının ardından açıklamalarda bulunan ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Erkan Çirkin’e desteklerinden dolayı teşekkür ederken, Çomrumlu iş adamlarına çağrıda bulunarak spor kulüplerine destek olmaya davet etti.