“Türkiye Altın Palmiye” ödüllü tiyatro yazarı, hemşehrimiz Mustafa Arıkoğlu’nun “Biraz Daha Çikolata” isimli oyunu, 30 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 20.00’de T-ARTro Sahne Sanatları tarafından Çorum Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

Yazar Mustafa Arıkoğlu ile oyunun yönetmeni Bekir Akdağ, dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

“Biraz Daha Çikolata” oyununda Murat Solak ve Gizem Tığlı rol alıyor. Yönetmen Yardımcılığını Serkan Barçın üstleniyor. Işık Hakan Kökpınar, Dekor-Tasarım Erol Celep, Kostüm-Makyaj Şaziye Demirtaş, Proje Tasarım Mustafa Bektaş, Kostüm Tasarım Onur Oduncu, Fotoğraflar ise Semih Sözer.