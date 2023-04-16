Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız ve Millet İttifakı temsilcileri, Arifegazili’de düzenlenen geleneksel iftar yemeğine katıldı.

Yemeğe; Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Ümit Er, Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen, İl Genel Meclisi Üyesi Ercan Şahin, CHP Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan, CHP Sungurlu Gençlik Kolları Başkanı Veysel Yeşeren ve bazı partililer katıldı.

ARİFEGAZİ TEKRAR BELDE OLMAK İSTİYOR

İftar yemeğinde sorun ve taleplerini dile getiren köy halkı, eskiden olduğu gibi tekrar “belde” statüsü kazanmak istediklerini söyledi.

CHP Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız ise Millet İttifakı iktidarında Arifegazili’nin tekrar belde olması için gereken çalışmaları yapacaklarını ifade etti.

Tahtasız, geleneksel iftar yemeğinde kendilerini buluşturan Muhtar Şükrü Yadigar ve tüm köy halkına teşekkür etti.