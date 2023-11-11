Tahmini Okuma Süresi: dakika

Musab-Hasan-Fevzi ve Muhammet Ali Bektaş'ın anneleri, Yargıtay Üyesi Veysel Bektaş ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş'ın yengeleri Arife Bektaş, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



Arife Bektaş'ın cenazesi bugün İkindi namazından sonra Akşemseddin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı’nda ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ile birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Müşaviri Zeki Gül, siyasi partilerin temsilcileri, bazı ilçe ve belde belediye başkanları, merhumenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.