Antalya'da yaşayan CHP Çorum Belediye Meclisi'nin 1970'li yıllardaki üyelerinden Mevlüt Çetinkaya ile Bektaş Çetinkaya'nın kardeşleri, Uğural Pompa sahipleri Göral ve Vural Çetinkaya'nın babaları babaları olan Arif Çetinkaya'nın cenazesi yarın saat 11.00'de Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Akşemsettin Camii'ne getirilecek, Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Tarhan köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.