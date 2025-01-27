Çorum’da Çepni Mahallesi Ulumezar civarında yıllardır un ve yem bayiliği yapan Arif Beyoğulları vefat etti.

Almanya’dan emekli olduktan sonra uzun süre Ulumezar çevresinde esnaflık yapan ve Uncu Arif olarak bilinen Arif Beyoğulları’nın hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü.

İnalözü Köyü’nden gelme Mustafa Beyoğlulları’nın babası Arif Beyoğulları’nın cenazesi öğle namazının ardından Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Umlumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.



Editör: HABER MERKEZİ