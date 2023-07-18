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U12 Ligi final maçının ardından açıklamalarda bulunan ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, iyisiyle kötüsüyle bir sezonu geride bıraktıklarını ifade ederken, Çimentospor ve Mimar Sinan Gençlikspor'un da bu sezon içerisinde elde ettiği başarıdan da övgüyle bahsetti. Çorum amatör futboluna destek verilmesi halinde Çorum takımlarının neler yapabileceğini Çimentospor ve Mimar Sinan Gençlikspor takımlarının gösterdiğini belirten Arıcı, "Bu sezon çok güzel heyecanlar yaşadık. Bizlere bu heyecanı yaşatan kulüplerimize, teknik heyetimize ve futbolcu kardeşlerimize çok teşekkür ederiz. Amatöre destek verilmesi halinde iddia ediyorum ki, 5 yıl içinde Türkiye'nin futbolcu yetiştiren en önemli 3 şehrinden biri olabiliriz. Bunu başarmak adına işini iyi yapan antrenörlerimiz ve sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcularımız var. Biz amatöre destek verecek babayiğitler arıyoruz. Şehrimizdeki iş adamlarımıza, bürokratlarımıza, spor gönüllerimize sesleniyorum. Lütfen gelin bu şehrin çocuklarına sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

