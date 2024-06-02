

Çorum’da arı sokması sonucu fenalaşan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre 30 Mayıs'ta Mecitözü ilçesi Boyacı Köyün'de komşularına ait olduğu iddia edilen arılar tarafından sokularak fenalaşan Döndü Özcan (82), Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Özcan, tedavi gördüğü yoğun bakımda 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Özcan'ın cenazesi otopsi işlemleri gereği morga kaldırıldı.