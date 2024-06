Merkezi sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapıldı.

Sınav 09.30'da başladı. Birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

İkinci oturum ise 11.30'da başladı. Öğrenciler bu oturumda 80 dakikada matematik ve fen bilimlerinden 40 soruyu yanıtladı. Sınavın 12.50'de sona ermesinin ardından merkezi sınavın iki oturumu da tamamlanmış oldu.

İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi.

SINAV SONUÇLARI 28 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

Öğrencilerin talep etmesi durumunda soru kitapçıkları yarın verilebilecek. Bugün öğleden sonra, cevap anahtarının bakanlığın internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınav sonuçları, 28 Haziran'da açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

Sınava girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirme ile belirlenecek.

YSK Başkanı Ahmet Yener de çocuğunun sınav heyecanına ortak oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in çocuğu da LGS kapsamındaki merkezi sınava girdi.

Çocuğunun sınavı için Çankaya'daki Gülen Muharrem Pakoğlu Ortaokulu'na gelen Yener, "Hem seçim heyecanı hem de sınav heyecanı bir arada. Allah sınava giren tüm çocuklara zihin açıklığı versin. Biz de heyecanlıyız." dedi.

LGS kapsamındaki merkezi sınavın soruları ve cevap anahtarları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sorularını ve cevap anahtarlarını "www.meb.gov.tr" adresinden yayımladı. (AA)

