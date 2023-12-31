Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2023 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası U16 Kızlar Basketbol İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. 4 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde önceki gün son maçlar oynandı. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan son maçlarda Arena Spor Kulübü A takımı, B takımı 44-34 yenerken, Gençlikspor ise Gelişim Basketbol takımını 36-33 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından 3'de 3 yapan Arena Gençlikspor A takımı 6 puanla şampiyonluk ipini göğüslerken, Gemçlikspor ise 5 puanla ikinci, Gelişim Basketbol 4 puanla üçüncü, 3 puanı bulunan Arena Gençlikspor B takımı ise il birinciliğini dördüncü sırada tamamladı.

Son müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa, sporculara ise madalyaları takdim edildi.