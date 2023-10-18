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Ahlatcı Çorum FK’nın 22 Ekim Pazar günü, 9.hafta maçında konuk edeceği lider Eyüpspor, hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Arda Turan, zorlu maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Spor’da, Cüneyt Ersan’ın moderatörlüğünü yaptığı “Hedef Süper Lig” programına telefonla bağlanan Arda Turan, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu yinelerken, bu yolda maç maç gittiklerini, bu nedenle şimdiki tek amaçlarının 22 Ekim’deki Ahlatcı Çorum FK maçını kazanmak olduğunu söyledi.

Ahlatcı Çorum FK’dan ve Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’dan övgüyle bahseden Arda Turan, “Açıkçası şampiyonluk tabii ki aklımızın arkasında ve her zaman düşündüğümüz bir şey ama, ben maç maç gitmekten, gün gün bu mücadeleyi vermekten yanayım. Ne kadar uzak hedeflere odaklanırsanız, o zaman yakın hedeflere konsantrasyonunuz dağılıyor.

Şimdiki tek hedefimiz Çorum FK’ya karşı galip gelebilmek. Çünkü Çorum çok kıymetli bir stadı olan, çok güzel bir organizasyona sahip, çok sevimli bir kulüp. Başkanıyla, oyuncusuyla bir hikâye yazıyorlar. Hikâyelerine de açıkçası çok büyük saygı duyuyoruz. O yüzden Çorum bizim için çok önemli bir rakip ve gün gün gidiyoruz. Gün gün gittikten sonra neler olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.