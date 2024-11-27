İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci ile ARCA Savunma Sanayi AŞ yetkilisi arasında imzalanan protokolle; sanayi sektöründe meydana gelen gelişmeler ile eğitim sisteminin eş güdümünü sağlamak, sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayarak istihdama katkı sağlamak amacıyla iş birliği yapılacak.

Protokolle, sektör çalışanlarının mesleki eğitim merkezleri aracılığı eğitim- öğretim sürecine dahil olmalarını sağlayarak belgelendirmek, mesleki eğitim ve istihdam süreçlerini hayata geçirmek amaçlanıyor.

Editör: HABER MERKEZİ