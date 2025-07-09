Kırmızı-Siyahlı Kulüp 12 Temmuz’da Bolu Vonresort Abant Otel’de başlayacak olan kamp kadrosunu açıkladı. Transfer edilen 7 futbolcu ikinci etap kamp kadrosuna dahil edilirken, ilk etap kamp kadrosunda bulunan Onur Alp Sarman, Berkay Arı, Polat Abay, Can Efe Bozacı ve Ali Akkuş ikinci etap kamp kadrosuna alınmadı. Bu oyuncuların kiraya veya bonservisi ile başka takımlara satılacağı öğrenildi.

ALTYAPIDAN 2 İSİM İLE DEVAM

İlk açıklanan birinci etap kamp kadrosunda altyapıdan 6 oyuncu dahil edilmişti. Bu oyunculardan sol bek Furkan Enes Uyar ve kanat oyuncusu Furkan Çetinkaya ikinci etap kamp kadrosuna da dahil edilirken, Abdullah Güler, Burak Kılıçoğlu, Emin Arslan ve Furkan Efe Ak ise ikinci etap kamp kadrosundan çıkarıldı.

Teknik Direktör Tahsin Tam’ın raporu doğrultusunda 28 kişiden oluşan ikinci etap kamp kadrosu Hasan Hüseyin Akınay, İbrahim Sehic, Ahmet Said Kıvanç, M.Eren Güler, Erkan Kaş, Furkan Enes Uyar, Kadir Seven, Kerem Kalafat, Taha İbrahim Rençber, Zargo Toure, Eren Tunalı, Üzeyir Ergün, Joseph Attamah, Ferhat Yazgan, Atakan Cangöz, Atakan Akkaynak, Cosqun Dınıyev, Oğuz Gürbulak, Kenan Fakılı, Yusuf Erdoğan, Geraldo De Costa, Semih Akyıldız, Eren Karadağ, Furkan Çetinkaya, Mert Aktaş, Ali Akman, Emeka Eze ve Hasan Ege Akdoğan’dan oluştu.