Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Abdalata Köyü’nde Hıdır Y.(44) ile Ömer Y.(87) arasında arazi nedeni ile tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Hıdır Y., vücuduna aldığı bıçak darbesi ile yaralandı.

Durumun ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Editör: Haber Merkezi