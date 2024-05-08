Çorum’da trafik ekiplerince yapılan uygulamalar kapsamında kurallara uymayan 23 sürücüye 213 bin lira ceza uygulandı. Uygulama noktasında aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçan bir sürücü ise kovalamaca sonucu yakalandı.

S.K., idaresindeki 19 SC 202 plakalı hafif ticari araç ile Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 2. Cadde üzerinde kendisini durdurmak isteyen polis ekiplerinin üzerine sürerek uygulama noktasından kaçtı.

Kovalamaca sonucu yakalanan ve alkollü olduğu öğrenilen S.K., polis ekiplerince kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, alkollü araç kullanmak ve ‘DUR’ ihtarına uymamaktan 46 bin 250 lira ceza uygulanan sürücü ifade işlemleri için karakola götürüldü.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uygulamalarda 14 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 8 sürücüye ise ehliyetsiz araç kullanmaktan 208 bin 375 lira ceza uygulandı.

Editör: Haber Merkezi