Çorum’da trafik ekiplerince yapılan uygulamalar kapsamında kurallara uymayan 23 sürücüye 213 bin lira ceza uygulandı. Uygulama noktasında aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçan bir sürücü ise kovalamaca sonucu yakalandı.
S.K., idaresindeki 19 SC 202 plakalı hafif ticari araç ile  Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 2. Cadde üzerinde kendisini durdurmak isteyen polis ekiplerinin üzerine sürerek uygulama noktasından kaçtı.

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Kovalamaca sonucu yakalanan ve  alkollü olduğu öğrenilen S.K., polis ekiplerince kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.
Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, alkollü araç kullanmak ve ‘DUR’ ihtarına uymamaktan 46 bin 250 lira ceza uygulanan sürücü ifade işlemleri için karakola götürüldü. 
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uygulamalarda 14 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 8 sürücüye ise ehliyetsiz araç kullanmaktan 208 bin 375 lira ceza uygulandı.

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Nisan ayında 9 milyon 82 bin lira trafik cezası kesildi
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Nisan tarihleri arasında kent genelinde devam eden uygulamalar kapsamında 22 bin 552 araç kontrol edildi.
Yapılan kontrollerde 3 bin 361 araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmak, alkollü araç kullanmak, drift atmak, abartı egzoz, emniyet kemeri takmamak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve hatalı park gibi maddelerden toplamda 9 milyon 82 bin lira ceza uygulanırken, 98 araç trafikten men edildi.

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Editör: HABER MERKEZİ