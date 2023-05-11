Tarihi Çöplü Arastası’nın altyapısı, yol ve kaldırımları Çorum Belediyesi’nin cephe sağlıklaştırma projesi kapsamında yenileniyor. Hamit Cami Sokak’ta yollar ve kaldırımlar Çorum Belediyesi ekiplerinin hummalı çalışması sonucunda kısa sürede modern bir görünüme kavuştu.

Yenilenen yollarıyla ve cephe sağlıklaştırma çalışmalarıyla birlikte Çöplü Arastası’nın cazibe merkezi haline geleceğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Hamit Cami Sokak’ta su hatları, kanalizasyon, telefon ve elektrik hatları yenilenirken doğalgaz hattı da ilk defa getirildi. Çalışmalarımızı gece saatlerinde de sürdürerek tamamlıyoruz. Esnafımız sabah geldiğinde yenilenmiş kaldırımları görecekler. Şehrimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Uzun yıllardır Çöplü Arastası’nda böyle bir çalışma olmadığını söyleyen arasta esnafı da Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.