Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri 10-20 Ocak 2025 tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan, 7 Hırsızlık, 1 Öldürme, 1 Yağma, 1 Cinsel, 1 Dolandırıcılık suçu olmak üzere toplamda 30 şahsı yakaladı.

Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın 5 erkek şahıstan, 1 kadın 5 erkek şahıs bulunurken bir kadın şahsın aranma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ayrıca il merkezinde 94 denetim gerçekleştirildi. Denetimler çerçevesinde 36 kafe, 27 çap ocağı, 11 oyun salonu ve12 otopark kontrol edildi. 4.393 şahsın sorgulandığı denetimlerde 13 adet ateşli silah, 3 adet kesici-delici alet, 8 adet şarjör, 96 adet fişek, 37 adet sentetik ecza maddesi, 8,4 gram metamfetamin, 12,59 gram esrar, 41,17 gram bonzai, 7,7 gram uyuşturucu madde içerikli tütün ele geçirildi. Denetimler çerçevesinde 2 bin 739 araç kontrol edildi.İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.