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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler uyarınca; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik araştırma ve çalışma yapıldı.

Buna göre 25 Eylül – 02 Ekim 2023 tarihleri arasında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 29 şahıs yakalanırken, 1’i kadın, 4’ü erkek olmak üzere kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan kişilerden, 4 erkek şahıs ekipler tarafından bulundu.

Bir kişinin aranma çalışmalarına ise devam edildiği belirtilen açıklamada vatandaşın huzuru için kapsamlı uygulamaların ve çalışmaların süreceği de dile getirildi.